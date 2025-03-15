Ci sarà la coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus. Le istruzioni per la riuscita.

Come di consueto di sarà la coreografia per la partita di domani tra Fiorentina e Juventus, organizzata dalla Curva Fiesole

La Curva Fiesole ha appena diramato le informazioni relative alla coreografia che è stata organizzata per la partita di domani tra Juventus e Fiorentina che avverrà come di consueto in una partita da sempre particolare per tutta la tifoseria viola. Si pregano i tifosi di seguire le istruzioni dettate dai responsabili dei gruppi organizzati in modo tale da far riuscire il disegno definitivo che è stato progettato per l'occasione.