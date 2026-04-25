Cuore viola, passione eterna: la Curva Fiesole celebra il Centenario con un evento speciale

Nonostante una stagione complicata, i tifosi viola rilanciano: due giorni di eventi al Franchi tra musica, incontri e passione

Non è stata una stagione semplice per la Fiorentina, partita tra difficoltà evidenti e solo recentemente capace di risalire dalle zone più basse della classifica. Eppure, il legame tra la squadra e la sua tifoseria più calda resta saldo, anzi si rafforza proprio nei momenti più complessi.

La Curva Fiesole ha infatti deciso di confermare e ampliare uno degli appuntamenti più attesi dai sostenitori viola: la tradizionale festa di fine stagione. Attraverso un annuncio diffuso sui propri canali social, il cuore del tifo gigliato ha comunicato le date dell’edizione 2026, in programma il 5 e 6 giugno.

Una novità significativa riguarda la durata dell’evento, che per la prima volta si articolerà su due giornate consecutive. Una scelta simbolica, legata anche alle celebrazioni per il Centenario della Fiorentina, che renderanno l’edizione ancora più speciale.

La manifestazione si svolgerà all’interno dello stadio Artemio Franchi, negli spazi della Curva Ferrovia, e proporrà un calendario ricco di appuntamenti: musica, momenti di confronto e la partecipazione di ospiti, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane.