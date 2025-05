Il discorso della Fiesole alla squadra: “Ci brucia il cu** per le finali perse, vogliamo spirito guerriero”

La Curva Fiesole oggi si è data appuntamento fuori dallo stadio Franchi per caricare la squadra alla vigilia del ritorno della semifinale della Fiorentina contro il Betis. La squadra, prima di raggiungere il ritiro al Viola Park, ha ricevuto tutto la carica da parte di più di un migliaio di tifosi. Ecco le parole rivolte a Ranieri e compagni:

“Vi chiediamo solo questo domani, dovete avere la guerra in testa ragazzi, bisogna prendersi quella finale, e lo dico soprattutto per i nuovi: chiedete ai ragazzi, chiedete a Luca, chiedete a Rolando, a Dodò e a tutti i ragazzi che c’erano l’anno scorso se ancora ci brucia il culo per queste sconfitte e per queste finali perse. Perchè a questo popolo qui ancora brucia il culo e si vuole spirito di rivalsa, si vuole rabbia, si vuole spirito guerriero, non vi si chiede altro. Forza e coraggio, tutti insieme, tutti uniti ce l’andiamo a prendere”