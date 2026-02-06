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Il grande cuore della Curva Fiesole: donati 8 mila euro, una Panda e beni di prima necessità a Campi

La Curva Fiesole con l'aiuto di tanti altri, ha dato una grande mano ai territori colpi dall'alluvione di due anni fa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2026 13:58
Il grande cuore della Curva Fiesole: donati 8 mila euro, una Panda e beni di prima necessità a Campi - Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Questo quanto comunicato dalla Curva Fiesole sui canali social degli ultras della Fiorentina:

Due anni dopo l’alluvione che ha colpito Campi Bisenzio, vogliamo dire grazie a tutte le persone, comprese le tifoserie avversarie, che hanno partecipato alla raccolta fondi. Grazie ai contributi ricevuti è stato possibile sostenere direttamente le operazioni di emergenza, aiutando a spalare il fango, distribuire pasti caldi insieme al Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi Toscana, donare materiale alimentare e beni di prima necessità raccolti presso ATF e PAM di Poggio a Caiano, effettuare un bonifico di 8.000 € alla Misericordia di Campi Bisenzio, donare una nuova Fiat Panda per i servizi sociali alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e contribuire al Giardino Iqbal con il veliero viola e il pesciolino giallo-blu. Un gesto collettivo che dimostra come, nei momenti più difficili, la solidarietà possa unire tutti oltre ogni rivalità. Avanti Ultras!

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