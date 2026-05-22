La Fiesole tuona: "Avete preso per il culo un'intera città, uomini di m***a senza dignità"

Durante l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta, la Curva Fiesole ha esposto uno striscione molto forte contro i giocatori della Fiorentina con su scritto

Durante l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta, la Curva Fiesole ha esposto uno striscione molto forte contro i giocatori della Fiorentina con su scritto: "Avete preso per il culo un'intera città uomini di merda senza dignità". Per tutta la sera la curva ha voluto sostenere la squadra, ma anche sottolineare la stagione imbarazzante del gruppo squadra.