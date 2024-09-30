Grande successo per la 'motorinata' della Curva Fiesole: in oltre mille con sciarpe e fumogeni

Il lungo serpentone si è snodato sulla Fi-Pi-Li come da programma

Premesse rispettate in pieno. La ‘motorinata’ promossa dalla Curva Fiesole per raggiungere Empoli si è rivelata un successo. Mille scooter, forse anche di più. Oggettivamente difficile quantificarli con precisione. L’appuntamento era per le 15.30 al parcheggio della Coop di Ponte a Greve. La partenza mezz'ora più tardi, nei minuti in cui la Fiorentina raggiungeva lo stadio in pullman. Il lungo serpentone si è snodato sulla Fi-Pi-Li come da programma. Clacson, sciarpe, qualche bandiera, in tanti si sono presentati con la maglia viola addosso. Sono spuntati anche alcuni fumogeni. Raccolto da tanti l’invito circolato in mattinata sui social della Curva Fiesole di presentarsi al ‘Castellani’ con la sciarpa viola-bianco-rossa che fu messa in vendita in occasione della semifinale di Conference dello scorso anno contro il Bruges. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-gara-da-tanti-sbadigli-confusione-ed-errori-dopo-tre-mesi-il-gioco-non-si-vede/270159/