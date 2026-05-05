Nazione: "Nuova Fiesole, lo stadio si apre ai concerti: gradinata mobile per grandi eventi"

Un impianto moderno e flessibile, con gradinata mobile e spazi adattabili per trasformare lo stadio in una vera arena per eventi e spettacoli.

Secondo La Nazione, proseguono i contatti tra Comune di Firenze e Fiorentina per definire il project financing del nuovo stadio, con il mese di maggio indicato come snodo cruciale per arrivare a una svolta.

Nel frattempo arrivano aggiornamenti anche sul cantiere della nuova curva Fiesole, dove i lavori sono già in corso. Il progetto prevede uno stadio pensato anche per ospitare concerti e grandi eventi: una porzione della gradinata sarà infatti mobile e sollevabile tramite un sistema oleodinamico, così da consentire l’accesso dei mezzi necessari agli allestimenti senza compromettere in modo significativo la capienza. L’idea è quella di un impianto polifunzionale, sul modello dell’Allianz Stadium di Torino, già utilizzato anche per eventi extra calcistici.

Sul fronte politico non mancano però le polemiche. La consigliera Cecilia Del Re ha sollevato dubbi sulla gestione del cantiere e sul project financing, criticando tra l’altro l’assenza del badge elettronico per gli operatori. Sulla stessa linea anche il consigliere Massimo Sabatini, che teme possibili ritardi e incertezze in vista della candidatura per Euro 2032.

Di segno opposto la posizione del presidente della Commissione cultura e sport, Marco Burgassi, che difende l’operato dell’amministrazione e invita a non alimentare polemiche strumentali.