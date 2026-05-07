Nazione: “Fiorentina, in caso di salvezza contro il Genoa atteso uno stadio freddo e senza entusiasmo”

Clima freddo e disaffezione: la salvezza non basta a riportare entusiasmo sugli spalti.

I tifosi della Fiorentina stanno vivendo questo finale di stagione con profonda amarezza e senza alcuna voglia di festeggiare. Quella che era iniziata come un’annata carica di entusiasmo e ambizioni europee, alimentata anche dal ritorno di Stefano Pioli al Viola Park, si è presto trasformata in una stagione deludente, segnata da prestazioni senza identità, risultati negativi e continue contestazioni.

L’entusiasmo iniziale della piazza ha lasciato spazio, già tra ottobre e novembre dopo le sfide contro Bologna e Lecce, ai primi segnali di malcontento. L’arrivo di Paolo Vanoli aveva restituito per un breve periodo speranza e nuova energia all’ambiente, ma la sconfitta contro il Sassuolo ha rappresentato un vero punto di rottura emotivo della stagione. Da quel momento il rapporto tra squadra e tifo organizzato si è incrinato sempre di più, con molti sostenitori che si sono sentiti traditi dall’atteggiamento del gruppo.

Durante l’inverno anche la paura della retrocessione è diventata concreta, alimentata da risultati negativi e da un clima sempre più pesante. In questo contesto, la Conference League ha rappresentato l’unica parentesi positiva, prima della delusione per l’eliminazione contro il Crystal Palace.

Qualche successo importante contro Udinese, Cremonese e Pisa ha contribuito a mantenere vive le speranze salvezza, ma non è bastato per ricompattare l’ambiente. In vista della sfida contro il Genoa si prevede infatti uno stadio poco partecipato e senza particolare entusiasmo: la permanenza in Serie A viene percepita soltanto come il minimo sindacale.

Come sottolinea La Nazione, i tifosi chiedono soprattutto chiarezza sul futuro, una nuova identità tecnica e un progetto credibile che possa riportare stabilmente la Fiorentina in Europa, nel rispetto della storia del club e delle aspettative della piazza.