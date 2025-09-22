22 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:08

La Curva Fiesole sciopera contro il caro biglietti e non ci sarà a Pisa

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Presa di posizione netta della Curva Fiesole che non presenzierà all'Arena Garibaldi nell'attesissimo derby contro il Pisa

Era una notizia nell’aria negli ambienti del tifo organizzato viola e adesso è realtà.
Come anticipato da Radio Bruno durante il Pentasport, la Curva Fiesole non presenzierà nella delicata trasferta di Pisa.
Una protesta, quella del tifo organizzato viola, attuata contro il caro biglietti visto che il prezzo del biglietto per accedere all’Arena Garibaldi il prezzo del settore ospiti corrisponde ad Euro 45,00 + 4 Euro supplementari di prevendita.
Una cifra spropositata e non popolare per un derby atteso da oltre 30 anni in un momento delicato per la squadra viola. La Fiorentina dovrà quindi affrontare il derby senza l’apporto del tifo organizzato che in serata dovrebbe ufficializzare la scelta con un comunicato sui propri canali social.

