I tifosi esplodono dopo la partita, la Curva Fiesole lascia lo stadio, lo stadio canta: "Fate ridere"

La Fiorentina viene battuta per la nona volta in campionato, ancora a secco di vittorie alla quindicesima giornata. Il risultato finale è di 1-2 contro il Verona al Franchi, lo stadio non ha mai smess...

La Fiorentina viene battuta per la nona volta in campionato, ancora a secco di vittorie alla quindicesima giornata. Il risultato finale è di 1-2 contro il Verona al Franchi, lo stadio non ha mai smesso di aiutare la squadra per tutta la partita, ma a pochi minuti dal fischio finale, dopo il secondo gol del Verona, la curva fiesole abbandona lo stadio. Alla fine lo stadio canta in coro: "Fate ridere". La salvezza si allontana sempre di più, 8 sono i punti di distanza dalla salvezza.