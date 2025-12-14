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I tifosi esplodono dopo la partita, la Curva Fiesole lascia lo stadio, lo stadio canta: "Fate ridere"

La Fiorentina viene battuta per la nona volta in campionato, ancora a secco di vittorie alla quindicesima giornata. Il risultato finale è di 1-2 contro il Verona al Franchi, lo stadio non ha mai smess...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2025 17:33
I tifosi esplodono dopo la partita, la Curva Fiesole lascia lo stadio, lo stadio canta: "Fate ridere" - Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Curva Fiesole
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La Fiorentina viene battuta per la nona volta in campionato, ancora a secco di vittorie alla quindicesima giornata. Il risultato finale è di 1-2 contro il Verona al Franchi, lo stadio non ha mai smesso di aiutare la squadra per tutta la partita, ma a pochi minuti dal fischio finale, dopo il secondo gol del Verona, la curva fiesole abbandona lo stadio. Alla fine lo stadio canta in coro: "Fate ridere". La salvezza si allontana sempre di più, 8 sono i punti di distanza dalla salvezza.

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