I tifosi hanno strappato i seggiolini dalla Curva Fiesole per ricordo, questo lo stato attuale

Al termine di Fiorentina-Napoli, in occasione dell’ultima partita per la Curva Fiesole per come la conosciamo, tanti tifosi hanno staccato dei seggiolini per portarseli a casa come ricordo. Infatti da giugno cominceranno i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, e la Curva Fiesole verrà completamente coperta, da una nuova curva che avrà circa 10mila posti a sedere.

Molto probabilmente però il comunale del capoluogo toscano verrà aperto al pubblico mercoledì 29 maggio per assistere tramite maxischermi la finale di UEFA Conference League tra Fiorentina e Olympiakos; anche se al momento ciò non è stato confermato.

Queste le condizioni della Curva Fiesole al termine del match di ieri sera, con molti seggiolini mancanti:

The last dance. Quella col #Napoli è stata l’ultima gara al Franchi per la Curva Fiesole così come i tifosi viola l’hanno sempre conosciuta. A breve inizieranno i lavori di ammodernamento (e copertura). E c’è chi si è portato a casa un seggiolino ricordo. Letteralmente.… pic.twitter.com/VXld1TyaJe — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) May 18, 2024

