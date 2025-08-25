Firenze si tinge di viola: insieme a Santa Maria Novella per i 99 anni della Fiorentina

Cori, fumogeni, bandiere e un amore sconfinato: la Curva Fiesole guida la festa per il compleanno della Fiorentina

Il cuore pulsante di Firenze si è acceso ancora una volta nella notte tra il 25 e il 26 agosto: Piazza Santa Maria Novella si è colorata di viola per celebrare i 99 anni della Fiorentina.

In tanti hanno risposto all'appello lanciato dalla Curva Fiesole, che nei giorni scorsi aveva invitato il popolo viola a riunirsi per festeggiare la squadra del cuore. Alle 23 in punto tutti presenti ed uniti da una passione che attraversa le generazioni. A mezzanotte il via tra cori, fumogeni colorati, striscioni ed un’atmosfera carica di emozione; la notte fiorentina ha reso omaggio a una squadra che rappresenta molto più di una maglia: è simbolo di identità, appartenenza e orgoglio cittadino.

"Avanti Curva Fiesole, avanti Firenze", si leggeva nel comunicato che ha anticipato la serata, parole che sono riecheggiate nella voce dei tanti tifosi accorsi per gridare il proprio amore. Ora si guarda al centenario, con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione. Firenze è pronta.