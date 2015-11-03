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Notizie Compleanno Fiorentina

J.Commisso: "Auguri papà, hai rivitalizzato la Fiorentina con passione, Viola Park simbolo eterno"

25 novembre 2025 23:51

Firenze si tinge di viola: insieme a Santa Maria Novella per i 99 anni della Fiorentina

26 agosto 2025 01:14

Buon compleanno capitano! German Pezzella oggi spegne 29 candeline

27 giugno 2020 13:06

(FOTO): La Fiorentina augura un buon compleanno a Venuti, grande cuore viola!

12 aprile 2020 16:49

Auguri Ribery! Primo compleanno in maglia viola per il campione francese che compie 37 anni

07 aprile 2020 10:48

Diego Della Valle compie 66 anni: quell'amore mai scoccato con Firenze

30 dicembre 2019 14:04

Bernardeschi, Juve anche per il compleanno: festeggia i 24 anni con la torta bianconera

17 febbraio 2018 16:33

TI HO AMATO FIN DA SUBITO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

01 febbraio 2017 13:18

Martin Jørgensen, simbolo di un'intelligenza che non c'è più

06 ottobre 2016 12:35

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