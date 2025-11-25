J.Commisso: “Auguri papà, hai rivitalizzato la Fiorentina con passione, Viola Park simbolo eterno”

Oggi si è festeggiato il compleanno del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, e suo figlio Joseph ha voluto celebrarlo con un lungo e sentito messaggio pubblicato sui social. Un tributo che ripercorre la carriera, i successi e soprattutto il profondo legame del patron con il club viola.

“Oggi celebriamo te, un uomo la cui determinazione, compassione e visione hanno toccato innumerevoli vite. Dal trasformare Mediacom in un’azienda che ha collegato comunità in tutta l’America, al rivitalizzare l’ACF Fiorentina con passione, impegno e cuore, il tuo impatto abbraccia sia il mondo degli affari che quello dello sport in un modo che pochi riescono a raggiungere”.

Joseph mette in evidenza anche il ruolo centrale del Viola Park, progetto fortemente voluto dal presidente:

“La tua creazione del Rocco B. Commisso Viola Park, uno dei migliori centri di allenamento d’Europa, è un simbolo duraturo della tua dedizione al club e al futuro dello sport. Non hai mai solo creato un’azienda o detenuto un titolo: hai sollevato le persone, dato speranza agli studenti, motivato le squadre e hai sempre dedicato tempo alla tua famiglia. La tua leadership è sempre stata radicata nell’umiltà, nella generosità e in un genuino desiderio di migliorare la vita degli altri”.

Il messaggio si chiude con parole intime e profondamente affettuose:

“Papà, sono così orgoglioso di essere tuo figlio. Grazie per la forza che hai dimostrato, la saggezza che continui a condividere e tutti i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto, con molti altri ancora da vivere. Non li rende più come te! E dopo aver festeggiato 50 anni di matrimonio con la mamma lo scorso ottobre, continui a dimostrare cosa siano davvero il vero impegno, la lealtà e l’amore. In questo giorno speciale, ti auguro molti anni a venire pieni di salute e felicità. Ti meriti tutta la gioia che questo mondo ha da offrire”.