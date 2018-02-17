Bernardeschi, Juve anche per il compleanno: festeggia i 24 anni con la torta bianconera
Federico Bernardeschi ha festeggiato i suoi 24 anni con una torta a piani bianco e neri. Un particolare che non è sfuggito davvero a nessuno dopo che l'ex viola ha postato la foto sul suo profilo Inst...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 16:33
Federico Bernardeschi ha festeggiato i suoi 24 anni con una torta a piani bianco e neri. Un particolare che non è sfuggito davvero a nessuno dopo che l'ex viola ha postato la foto sul suo profilo Instagram. Il numero 33 pensa alla Juve anche per il compleanno, dimostrando di aver dimenticato totalmente il suo passato.