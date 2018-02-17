Bernardeschi, Juve anche per il compleanno: festeggia i 24 anni con la torta bianconera

Federico Bernardeschi ha festeggiato i suoi 24 anni con una torta a piani bianco e neri. Un particolare che non è sfuggito davvero a nessuno dopo che l'ex viola ha postato la foto sul suo profilo Inst...

A cura di Redazione Labaroviola 17 febbraio 2018 16:33

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