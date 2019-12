Compleanno per Diego Della Valle: l’imprenditore marchigiano, ex patron della Fiorentina fino alla scorsa estate insieme al fratello Diego, compie oggi 66 anni. Oltre alla lunga avventura in viola, un amore che non è mai scoccato veramente con la piazza (forse si salva la prima era Prandelli), è da anni presidente di aziende come Hogan, Tod’s e Nuovo Trasporto Viaggiatori. Nato a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo (il 30 dicembre del 1953) ha ceduto la proprietà della Fiorentina a Rocco Commisso la scorsa estate, al culmine di un rapporto logoro con la tifoseria.