Coreografia vietata, la Fiesole risponde: raduno in Piazza della Libertà e motorinata verso il Franchi

La motorinata dei tifosi Viola verso l'Artemio Franchi in attesa della partita di stasera tra Fiorentina e Juventus

A poche ore dalla partita tra Fiorentina e Juventus in programma al Franchi alle 18, la Curva Fiesole ha indetto un punto di ritrovo in Piazza della Libertà a Firenze per protestare contro la scelta della Questura di vietare la coreografia per la seconda volta dopo che era già accaduto contro il Betis la scorsa stagione.

Dopo il discorso per spiegare le motivazioni e i cori nei confronti della Questura, parte il corteo in motorino verso il Franchi con i clacson ad accompagnare le centinaia di veicoli verso lo stadio.

Di seguito il video