Corriere dello Sport, Jovic apre alla Fiorentina, il Real al prestito pagando metà stipendio 

Ci potrebbe essere (per l’ennesima volta) il silenzioso ma abile zampino di Fali Ramadani nell’operazione milionaria che coinvolge la Fiorentina e Luka Jovic, punta serba del Real Madrid che i viola stanno seguendo da un anno ma per la quale, forse per la prima volta in termini concreti, si è registrata nelle ultime ore una prima vera apertura. Regista di tutto, come detto, il manager dei Balcani che sta da lungo tempo lavorando a stretto contatto con la squadra mercato di Commisso per ottenere un prestito di un anno del classe ’97 (rinnovabile di un’altra stagione nel giugno prossimo) il cui altissimo ingaggio, in Spagna pari a 9 milioni di euro, sarebbe poi pagato a metà dai Blancos. Una strada che permetterebbe subito un immediato risparmio visto che per sfruttare i vantaggio fiscali del Decreto Crescita il giocatore dovrebbe restare a Firenze almeno per un’altra stagione.

Un’operazione della quale Barone e Pradè hanno di nuovo parlato ieri, in un vertice di mercato che si è svolto al centro sportivo. Da parte di Jovic ci sarebbe già stata una manifestazione d’interesse per il progetto tecnico viola e le prossime ore saranno decisive per capire se davvero la Fiorentina potrà portare in riva all’Arno un talento che, solo tre anni fa, il Real ha pagato 60 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

