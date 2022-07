Nazione, Fiorentina insiste per Jovic a titolo definitivo. Ma il Real vuole un diritto di riscatto

Luka Jovic è ormai ad un passo dalla Fiorentin. Ma stando a quanto riferito da La Nazione, i viola starebbero insistendo con il Real Madrid per provare a prendere il centravanti serbo a titolo definitivo. La squadra di Ancelotti, però, vorrebbe ’controllarlo’ ancora, inserendo comunque un diritto di riscatto a non meno di 20 milioni. La volontà in ogni caso è quella di chiudere a breve, con soddisfazione di tutte le parti in causa.