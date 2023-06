Dalla Spagna, Real Madrid vuole che la Fiorentina venda Jovic: i blancos incassano la metà sulla rivendita

Il futuro di Luka Jovic è ancora tutto da scrivere. Come riportato dal portale spagnolo AS, l’attaccante della Fiorentina ha migliorato le statistiche rispetto alle stagioni al Real Madrid ma non ha convinto la società gigliata. Per questo motivo, in virtù soprattutto dell’accordo tra Fiorentina ed i blancos per il 50% della rivendita di Jovic che spetta al Real Madrid, il club di Florentino Perez spingerà per la cessione del serbo.

LA FIORENTINA CONTINUA A CERCARE IL PORTIERE E L’INDIZIATO NUMERO UNO SAREBBE FALCONE