Secondo Marca al momento non esisterebbe nessuna trattativa tra la Fiorentina e il Real Madrid per vedere il bomber Luka Jovic a Firenze. Secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo, il club gigliato avrebbe chiamato il club madrileno, per sondare il terreno, ma niente di più. Al momento si parla soltanto di una semplice richiesta di informazioni

LE CRITICHE DI PASQUALE BRUNO