Portillo ricorda la Fiorentina: “Ero molto giovane ma ho un grande ricordo dei tifosi viola”

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno di Real Madrid-Napoli, l’ex attaccante spagnolo Javier Portillo ha ricordato anche la sua poco fortunato avventura in prestito alla Fiorentina nel 2004-2005 (17 presenze e 4 gol complessivi): “Ho un gran bel ricordo della Fiorentina, di Firenze e dei fantastici tifosi viola. Mi sono trovato bene da tutti i punti di vista in quella stagione, anche se ho vestito la maglia gigliata quando ero ancora molto, molto giovane. Sulla sua attualità Portillo ha invece aggiunto: “Ormai da tre anni e mezzo lavoro nella segreteria tecnica del Rayo Vallecano e in ogni stagione ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Sono molto contento”.

