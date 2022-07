Corriere dello Sport, Jovic, la Fiorentina si spinge oltre e punta all’arrivo a titolo definitivo

Luka Jovic, la Fiorentina proverà a prenderlo a titolo definitivo. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club viola non parla più di prestito secco con il Real Madrid, ci si è spinti verso un diritto di riscatto che i Blancos vogliono trasformare in obbligo. Jovic ha dato il suo via libera.

LEGGI ANCHE, SKY, NAPOLI PENSA A MILENKOVIC: CONTATTI TRA RAMADANI E DE LAURENTIIS. MA IL DIFENSORE È BLOCCATO DALL’INTER