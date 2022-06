Pedullà: “Jovic prima scelta per la Fiorentina. Contatti frequenti, Real Madrid apre al prestito”

Luka Jovic oggi è il nome in cima alla lista per l’attacco della Fiorentina. Più di Pinamonti, almeno in queste ore, e degli altri eventuali candidati. Contatti molto attivi, ne avevamo parlato già martedì, con la regia di Ramadani e considerati gli ottimi rapporti con il Real. Jovic sarebbe un colpo di spessore per un club che quasi sicuramente non riscatterà Piatek e che cerca un botto in attacco. Classe 1997, il Real lo prelevò dall’Eintracht nell’estate 2019 sborsando una cifra superiore ai 60 milioni. L’ambientamento a Madrid non è stato tra i migliori, tra l’altro Jovic non ha mai avuto la visibilità necessaria, chiuso da una concorrenza micidiale. Adesso la Fiorentina ci pensa seriamente e ragiona sull’ingaggio (6 milioni a stagione) e sugli eventuali sgravi fiscali. Il Real ha aperto completamente al prestito, trattativa da seguire. Lo ha scritto Alfredo Pedullà sul proprio sito.