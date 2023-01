Real Madrid vuole Hojlund, l’Atalanta risponde: “A gennaio non lo vendiamo per nessuna cifra”

Il Real Madrid segue Rasmus Hojlund per il futuro, non certo per il presente. Perché per questa stagione non sarà possibile una cessione dell’attaccante danese che tanto è cresciuto negli ultimi mesi, soprattutto tra novembre e gennaio. L’Atalanta si gode un investimento da 20 milioni, ma per ora non ha nessuna intenzione di cederlo e di fare un prezzo in anticipo. Da qui a giugno a ogni gol il suo valore crescerà e non è detto non si avvicini anche alle tre cifre, ma sono discorsi prematuri per chi ha segnato poco finora.

Anche se il Real Madrid dovesse arrivare con un’offerta irrinunciabile, per ora non pervenuta e che comunque non sembra preventivabile per ora, Hojlund non può indossare un’altra maglia per quest’anno, visto che ha già giocato con lo Sturm Graz e con l’Atalanta. Discorsi quindi rinviati tutti a giugno, anche se la ferma intenzione è quella di non cedere se non a prezzo davvero altissimo. I nerazzurri sanno che bisogna massimizzare dalle cessioni, ma anche che non è facile ricominciare da capo ogni anno.

Così nelle ipotesi, perché il Real Madrid a ora lo è, ci sono anche le big di Premier che ne stanno seguendo l’evoluzione. Un centravanti forte fisicamente e che sta crescendo a vista d’occhio piace a tutti. Per ora, però, il futuro è all’Atalanta. Lo riporta TMW

UNA BELLA NOTIZIA PER LA FIORENTINA