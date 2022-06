Dalla Turchia, la Fiorentina vuole inserire l’opzione di riscatto nel prestito di Jovic dal Real Madrid

La Fiorentina vuole il diritto di riscatto per Luka Jovic. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, noto giornalista turco, la dirigenza viola sarebbe a lavoro per regalare il centravanti serbo a mister Italiano. La formula desiderata dai viola sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Di seguito la traduzione ed il tweet originale di Konur: “La Fiorentina vuole prendere in prestito con diritto di riscatto Luka Jovic, centravanti serbo classe ’97 del Real Madrid”.

🚨 Fiorentina want to sign Real Madrid 24-year-old Serbian striker Luka Jovic on loan with an option to buy permanently. 🇷🇸 #ForzaViola #HalaMadrid pic.twitter.com/AxO5wJZMYB — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 15, 2022