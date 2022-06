Il Tirreno, Jovic pronto ad abbassarsi l’ingaggio per facilitare il suo passaggio alla Fiorentina

La Fiorentina uscirà dal weekend con altri due acquisti in tasca, ovvero Luka Jovic e Dodò. Il Tirreno svela un particolare retroscena sulla trattativa che porterebbe il centravanti serbo a Firenze. Stando a quanto scritto dal quotidiano, per per il centravanti serbo c’è la conferma dalla Spagna che il Real Madrid pagherà metà della spesa necessaria per pagare l’ingaggio del centravanti, attualmente intorno ai 6 milioni. Ma non è tutto, sembrerebbe che Jovic abbia deciso di abbassarsi sensibilmente l’ingaggio per venire incontro alle esigenze dei due club.