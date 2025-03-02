Beltran: "Palladino? Mi disse: 'Ti vedo sia punta che trequartista'. Allenamento? Se non do tutto, mi sento triste"

Sono una persona molto tranquilla, mi alleno sempre al massimo delle mie potenzialità

Lucas Beltran ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, in un'intervista che uscirà in forma integrale domani: "Sono una persona molto tranquilla, mi alleno sempre al massimo delle mie potenzialità perché durante il periodo in cui non giocavo molto, ho pensato: se mi alleno forte, quando arriverà il mio turno non subirò la mancanza di condizione o non avrò bisogno di adattamento. Se non lascio tutto dentro al campo in allenamento, vado a casa triste. È una sensazione negativa che mi porto dietro da sempre. Palladino? Quando ho avuto la mia occasione e ho trovato subito spazio e continuità, il mister me lo ha detto: ‘Questo è perché ti alleni così’. Penso che abbia ragione. Il primo giorno in cui ho incontrato il mister, ero appena tornato dalle Olimpiadi. Ci siamo messi a parlare ed è stato subito chiaro: ‘Lucas, io ti vedo sia punta che trequartista’. Gli ho risposto che non c’erano problemi: ‘Quello che serve alla squadra, io ci sono’".