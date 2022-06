Corriere dello Sport, Jovic affare in chiusura, il Real alla fine pagherà metà ingaggio 

Il Real Madrid ribadisce massima apertura alla Fiorentina per Luka Jovic tanto che nel giro di pochi giorni potrebbe arrivare perfino ad accontentare del tutto i viola che vorrebbero che i blancos pagassero il 50% dell’ingaggio dell’attaccante che percepisce 6 milioni di euro a stagione. Adesso sono al 40% ma la differenza è azzerabile per i buoni rapporti fra i dirigenti delle due parti e la voglia del calciatore di approdare nel campionato italiano, incuriosito dalla serie A e perfino dal gioco di Vincenzo Italiano. Jovic, classe ‘97, crede che a Firenze possa rilanciarsi completamente in un anno di prestito con la casacca viola, anche se il vero sforzo per mettersi d’accordo per il pagamento del suo stipendio dovranno farlo le due società. Lo scrive il Corriere dello Sport.

