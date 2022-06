Corriere dello Sport, Jovic in prestito secco, i viola pagheranno 3 dei 6 mln di ingaggio 

Ormai sembra soltanto una questione di ore e Luka Jovic sarà viola. Fra Fiorentina e Real Madrid c’è l’accordo per il prestito secco, come era accaduto la scorsa estate per Odriozola, e con questa formula le due società sono andate avanti nella trattativa passo dopo passo. Il traguardo è vicino. Il vero accordo andava trovato sull’ingaggio, ma anche in questo caso gli ostacoli sono stati superati.

Lo stipendio del calciatore è di 6 milioni e tale è rimasto, senza rinunce da parte del serbo con gli sforzi fatti dai due club al 50%. Alla fine la Fiorentina pagherà 3 milioni che non sono pochi per il target della società di Rocco Commisso e i blancos ne verseranno altrettanti. È comunque un risparmio per il Real perché ne avrebbe dovuti pagare il doppio per tenere in panchina un attaccante che invece a Firenze può rilanciarsi e tornare sui livelli di quando era all’Eintracht Francoforte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “IL MONZA SI INSERISCE NELLA CORSA PER MARLON. FIORENTINA ANCORA INTERESSATA”