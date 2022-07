Nazione, Jovic-Fiorentina chiusura vicina: il Real chiede prestito con obbligo a 20 milioni

La Fiorentina resta forte su Jovic ed è convinta, forte della parola data dal giocatore, che i tentativi in extremis di Siviglia e Nottingham Forest sono destinati a non avere effetto. Piuttosto, i viola hanno provato anche a strappare una condizione favorevole per l’acquisizione definitiva dell’attaccante. Ma il Real Madrid non si sarebbe mosso dal prestito con obbligo a una cifra intorno ai 20 milioni, con un aiuto comunque per l’ingaggio, oneroso. Trattativa, anche questa, che potrebbe chiudersi a breve, con il giocatore che potrebbe arrivare, a metà settimana, a Firenze con il via della stagione. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ SU IKONÈ: “QUEST’ANNO DEVE ESPLODERE E FAR VEDERE TUTTA LA SUA QUALITÀ. SONO UN SUO GRANDE FAN”