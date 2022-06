Dalla Spagna, frenata Jovic: Fiorentina vuole prestito secco pagando un terzo di stipendio. Rifiuto del Real

Frenata nella trattativa per Luka Jovic alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, ci sarebbe stato un rallentamento che potrebbe portare il centravanti serbo alla Fiorentina, destinazione a lui gradita. Manca la formula del trasferimento e, in particolare, la suddivisione del pesante ingaggio. Stando a quanto riportato dalla Spagna, i viola si spingerebbero al massimo fino a un prestito secco pagando un terzo di stipendio. Percentuale ritenuta inaccettabile dai Blancos che chiedono almeno una la metà dell’ingaggio a carico della Fiorentina e l’inserimento di un’opzione per il riscatto.