Dalla Spagna: "Fiorentina e Torino hanno chiesto informazioni al Real Madrid per Juanmi Latasa"

Dalla Spagna arriva una voce che vede protagonista la Fiorentina. Sembrerebbe che i viola abbiano chiesto informazioni al Real per Latasa

Il Real Madrid ha concluso la sua straordinaria campagna acquisti per questa stagione con l'arrivo a parametro zero di Kylian Mbappé. Ora i blancos dovranno concentrarsi sulle cessioni, dato che diversi giocatori sono in procinto di lasciare la capitale spagnola. Tra questi vi è Juanmi Latasa, attaccante classe 2001, che nelle ultime due stagioni ha militato nel Getafe, collezionando 50 presenze e segnando 3 gol in campionato. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, la Fiorentina e il Torino avrebbero manifestato interesse per l'attaccante spagnolo. Al momento si tratta di semplici richieste di informazioni, ma nei prossimi giorni potrebbero essere presentate offerte ufficiali per il giocatore.

Pedullà rivela: "Incontro per il rinnovo di Terracciano a inizio settimana"

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