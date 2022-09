Jovic: “Per chi arriva alla Fiorentina dal Real Madrid le aspettative sono alte ma non gioco da 3 anni”

Luka Jovic, centravanti della Fiorentina, ha parlato ai media serbi, queste le sue parole: “Non so quando sarò in piena forma quindi non mi piace parlare di obiettivi. Voglio segnare 30 gol ma non è detto che io ci riesca, le partite per farli ci sono, vediamo. Mi aspettavo una stagione cosi turbolenta, non gioco da molto tempo. Il mio rendimento migliorerà di partita in partita, per uno che arriva alla Fiorentina dal Real Madrid le aspettative sono alte, la gente si aspetta che io faccia subito la differenza, non gioco da 3 anni, non è una sorpresa il fatto che io abbia bisogno di tempo” conclude Jovic.

