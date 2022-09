Borghi precisa: ”Pesante l’assenza di Milenkovic. Jovic non è adatto per fare il centravanti”

Il noto telecronista DAZN Stefano Borghi ha parlato delle delicate situazioni legate a Milenkovic e Jovic:

”Pradè ha fatto bene ad alzare la voce, ma al momento i valori della Fiorentina non stanno emergendo. La Fiorentina sta trovando problemi a concretizzare, ma a Bologna anche la difesa è andata in tilt. Si sente l’assenza di Milenkovic. Cabral e Jovic non stanno rendendo. Il brasiliano sembra anestetizzato, il serbo è più un attaccante da coppia. Belle le parole di Italiano a fine partita. si è preso tutte le responsabilità.”

