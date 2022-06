Pedullà parla di Jovic: “Piacerebbe alla Fiorentina ma solo in prestito, offerto anche a Milan e Inter”

Nel corso della diretta, come ogni martedi e venerdi pomeriggio sul canale Twitch di Passione Fiorentina, il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Luka Jovic, attaccante classe 1997 del Real Madrid, le sue parole:

“Possiamo mettere Jovic attenzionato dalla Fiorentina che piacerebbe a chiunque, è stato offerto a Inter e Milan che non sono state mai convinte sulla fattibilità del suo ingaggio, lo puoi prendere solo in prestito. Non so che tipo di diritto di riscatto potresti mettere, vedendo com’è andata per Odriozola, piacerebbe molto alla Fiorentina. Un nome che abbiamo sdoganato. Ramadani dai tempi dell’Eintracht sta cercando una soluzione per lui, è stato proposto a tutti, ha bisogno di giocare 35 partite e se giocasse 36 partite sarebbe un salto di qualità. Lui e Pinamonti sono due nomi nella lista della Fiorentina, Pinamonti ha una quotazione e potrebbe anche entrare in un operazione con l’Inter per Milenkovic”

IL SALUTO DI NICO GONZALEZ A TORREIRA