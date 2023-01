Corriere dello Sport: “Jovic resta alla Fiorentina ma stasera parte dalla panchina. Kouamé dal 1’”

Luka Jovic resterà alla Fiorentina anche al termine della sessione invernale di calciomercato, un elemento fondamentale nell’ossatura della Fiorentina. È questa la linea che nelle ultime ore è stata ribadita forte e chiara dai piani alti del club viola, per il quale il possibile divorzio anzitempo con l’attaccante (sotto contratto fino al 2024) non è mai stata un’ipotesi da prendere in considerazione.

Né, è stato fatto sapere dall’entourage del giocatore, l’ex Real stesso ha mai chiesto la cessione, dopo le ultime prove non positive che hanno creato più di un malumore all’interno dello staff tecnico. Cose di campo superabili, visto che l’intenzione della società è quella di continuare a puntare anche per la seconda parte di stagione sull’esperienza e la voglia di riscatto del numero 7, nonostante stasera nell’anticipo casalingo contro il Torino sia destinato a partire dalla panchina in favore di Kouame. Lo scrive il Corriere dello Sport.

