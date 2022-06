Corriere dello Sport, Jovic ha dato il suo ok alla Fiorentina, è disposto a ridursi l’ingaggio

C’è il sì del giocatore, l’apertura del Real e Fali Ramadani a Firenze. Altri tre elementi che fanno pensare alla stretta finale per Luka Jovic. La trattativa non è semplice, ma ci sono i presupposti per andare avanti fino alla chiusura. L’attaccante infatti gradisce la destinazione viola, lo ha già detto più volte e sarebbe pure disposto a ridursi l’ingaggio. I tifosi della Fiorentina aumentano le loro speranze di avere in rosa l’anno prossimo un giocatore del suo livello.

Certo, benché ridotto, lo stipendio del serbo continua ad essere molto alto, ma l’apertura dei blancos sarebbe determinante in questo senso, essendo disposti a pagare circa la metà dell’ingaggio. In più la presenza del grande tessitore Ramadani in città, può accelerare la trattativa perché c’è stato di nuovo un incontro fra le parti. Intanto Jovic ha dato il suo ok alla Fiorentina, anche grazie ad Ancelotti. C’è da trovare la quadratura economica e pure la formula giusta del prestito, ma non ci sono ostacoli insormontabili. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

