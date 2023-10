Corriere dello Sport: “Empoli come il Real Madrid. Stop Fiorentina che gioca male, mai fatta paura”

Gli empolesi indossavano una immacolata divisa tutta bianca, maglietta, calzoncini e calzettoni bianchi, come le merengues. E al Franchi ieri sera sembravano davvero le merengues, quelle di Madrid. Per l’Empoli è una vittoria storica, che lo trascina fuori dalla zona-retrocessione, una vittoria meritata per il gioco del primo tempo e per il carattere del secondo. La Fiorentina si è fermata nel giorno in cui tutto sembrava pronto per il record di punti. Dietro ha commesso errori imperdonabili, in mezzo ha tenuto un ritmo da amatori e davanti non ha quasi mai fatto paura. Lo scrive il Corriere dello Sport.