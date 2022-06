As, Jovic accetta la Fiorentina. Manca l’accordo con il Real Madrid, ma filtra ottimismo

Luka Jovic ha accettato il trasferimento alla Fiorentina. Stando a quanto riportato da AS, l’agente del giocatore, Fali Ramadani, ha già convinto il centravanti serbo a trascorrere un anno in Serie A. Dopo il “sì” del serbo, però, manca la formula per convincere il Real Madrid. La dirigenza viola vuole la partecipazione dei Blancos al pagamento dello stipendio (circa 5 milioni netti). Inoltre, i club stanno cercando anche sulla formula dell’operazione, ragionando sull’opzione o sull’obbligo di riscatto. Non è una trattativa facile, ma filtra ottimismo: la Fiorentina c’è.