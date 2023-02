Corriere dello Sport: “Jovic, in caso di permanenza oltre il 2024, l’ingaggio andrà ridiscusso”

Jovic è arrivato in estate a titolo definito dal Real Madrid. Il suo cartellino è costato zero euro e il club spagnolo avrà semmai il 50% della cifra di un’eventuale futura rivendita. Ha un contratto biennale, fino a giugno 2024, e percepisce 2.5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio calmierato che dovrà essere ridiscusso con la società viola in caso di permanenza anche dopo la scadenza dell’attuale accordo. L’avventura a Firenze ora potrebbe essere in discesa. Su di lui sono piovute molte critiche in questi mesi, giustificate soprattutto dal fatto che sbagliava tante reti perfino semplici. Si è discusso sul suo modo di esultare, di correre e perfino di camminare. L’antidoto però Jovic lo conosce bene: basta segnare e tutto il resto passa in secondo piano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

