Fiorentina vicina a Jovic, si lavora su prestito con ingaggio pagato a metà con il Real Madrid

Luka Jovic, attaccante classe 1997 di proprietà del Real Madrid, è il nome più caldo per l’attacco della Fiorentina. Nelle ultime ore si è avviata la trattativa per portare a Firenze il calciatore serbo sulla base di un prestito con ingaggio pagato a metà con la società spagnola (guadagna più di 5 milioni di euro netti a stagione). Non è ancora chiaro e definito se ci sarebbe fissato un diritto di riscatto o meno ma i buoni rapporti con il procuratore del calciatore, Fali Ramadani, lo stesso di Vincenzo Italiano e di Nikola Milenkovic, facilitano tutti i discorsi e le contrattazioni.

Flavio Ognissanti

