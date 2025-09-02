Ceballos è stato offerto alla Fiorentina ma poi Xabi Alonso lo ha convinto a restare al Real Madrid

La Fiorentina ha studiato realmente il colpo Ceballos, ma il giocatore ha avuto rassicurazioni sul suo minutaggio a Madrid

Nelle ultime ore di calciomercato si è parlato molto della possibilità della Fiorentina di acquistare il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. Ed effettivamente la possibilità di vederlo a Firenze c'è anche stata. Ceballos infatti è stato proposto alla Fiorentina tramite procuratori e intermediari che spingevano per una sua cessione visto lo scarso minutaggio che Ceballos avrebbe avuto a Madrid. La Fiorentina dal canto suo ha apprezzato molto il profilo del calciatore ed ha iniziato a studiare il possibile colpaccio dell'ultimo giorno. Tuttavia l'affare non è mai decollato perché il calciatore avrebbe ricevuto rassicurazione dal tecnico Xabi Alonso sul suo minutaggio e di conseguenza si è convinto a restare al Real Madrid. Vedremo se magari in caso di scarso minutaggio il calciatore cambierà idea a Gennaio e se la Fiorentina sarà sempre disposta a prenderlo