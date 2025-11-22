Nazione: “Primo sold out stagione al Franchi! Oltre 21mila spettatori per Fiorentina-Juve”

Il giorno che Firenze aspetta da un paio di settimane è arrivato. Sosta lunga. Tribolata. All’alba della quale è cambiato tutto, dal direttore sportivo all’allenatore. E’ anche per questo che i tifosi gigliati hanno deciso di mettere da parte fischi e contestazione per provare a spingere via la Fiorentina dall’ultimo posto in classifica. Lontano. Lontanissimo il pomeriggio contro il Lecce di inizio novembre. Partita tremenda dell’allora squadra di Pioli e contestazione rovente durante e dopo la gara.

Quella di oggi è una giornata con un mood diverso. Opposto. Sostenere la squadra, spingerla fino al novantesimo e oltre. Il Franchi registrerà il primo sold out della stagione. Oltre 21.000 i tifosi previsti sugli spalti alle 18. Circa 300 quelli della Juventus nel settore ospiti. Di più in campionato non si può. Ma la cornice, a metà, sarà quelle delle grandissime occasioni, tanto che la Fiorentina ha diffuso un appello ad arrivare presto allo stadio, con i tornelli che apriranno dalle ore 16. Obiettivo evitare la calca all’ingresso dell’ultimo minuto. Vanoli – alla prima al Franchi da tecnico gigliato – ha chiesto alla squadra un approccio capace di trascinare la gente.

Gagliardo, combattivo e vigoroso. Se trascinato dai calciatori lo stadio potrà fare realmente la differenza. E’ già successo nel recente passato anche con la Curva Fiesole in versione cantiere. La giornata però comincerà molto prima per i tifosi della Fiorentina. Almeno per gli ultras della Curva Fiesole, che si sono dati appuntamento alle 12.30 in Piazza della Libertà. Partirà un corteo che si snoderà per le vie della città fino ad arrivare allo stadio Franchi. Protesta nata in seguito alla mancata autorizzazione da parte della Questura alla messa in atto della coreografia.

Secondo divieto dopo il diniego in occasione della semifinale di Conference League contro il Betis, altro momento significativo per i tifosi gigliati. Serpentone che arriverà al Franchi nel pre partita, con il clima che a quel punto sarà già caldo. La Fiesole è fortemente intenzionata a mettere in scena un tifo d’altri tempi. Per portare via tre punti alla Juventus e cominciare la scalata. Tutti uniti e compatti. Perché come dice Vanoli, se hai la Fiesole che ti spinge alle spalle qualsiasi impresa può diventare possibile. Lo riporta La Nazione.