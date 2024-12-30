Cecchi: “Solo Palladino credeva in questo pareggio ed ha avuto ragione lui. È quasi una mezza vittoria”

Nessuno credeva che fosse l'assetto giusto per affrontare la Juve

Stefano Cecchi nelle pagine di La Nazione ha commentato Juve-Fiorentina: “Quasi nessuno ci credeva, per questo il merito di questo pareggio che profuma di orgoglio e di carattere è principalmente suo. Si, quasi nessuno credeva che questo assetto sbilanciato in avanti, con due soli centrocampisti e quattro giocatori offensivi in campo contemporaneamente, fosse quello giusto per affrontare una Juve che sulla carta faceva paura.

Ci credeva solo lui, mister Palladino. E alla fine ha avuto ragione. Perché probabilmente è proprio grazie a questa idea di squadra che non issa barricate che la Fiorentina per due volte ha corretto il destino della gara, ottenendo alla fine un pareggio che è una mezza vittoria, visto che consente di ripartire dopo due sconfitte dolorose e, soprattutto, di aspettare il Napoli con uno spirito del tutto diverso da quello che ci aveva accompagnato in queste feste. Un bel regalo ritardato di Natale per chi tifa viola. Se poi uno pensa che quella squadra raggiunta in extremis è la Juventus la gioia certo non diminuisce...”

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-e-ancora-una-squadra-vera-pareggio-che-vale-tanto-per-come-si-era-messa-la-gara/282684/