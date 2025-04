Corriere dello Sport, Comuzzo non gioca più, Napoli e Juve lo osservano ma la Fiorentina vuole il rinnovo

Il Corriere dello Sport Stadio torna a parlare di Pietro Comuzzo, che era diventato un punto fermo della Fiorentina sotto la guida di Palladino. Il tecnico campano aveva deciso di puntare su di lui con convinzione, nonostante nelle scorse stagioni fosse poco utilizzato. Nonostante la giovane età e l’inesperienza in Serie A, il difensore si era conquistato un ruolo da titolare, ripagando la fiducia del tecnico con ottime prestazioni nella prima parte di stagione. A gennaio, però, l’interesse del Napoli e un cambiamento tattico hanno ridimensionato il suo impiego. Il club partenopeo ha avanzato un’offerta vicina ai 35 milioni di euro, ma Commisso ha rifiutato, volendo non meno di 40.

Ma quindi, qual è il vero obiettivo della Fiorentina di Raffaele Palladino sul giovane? Ora la Fiorentina dovrà gestire con attenzione il futuro di Comuzzo per evitare una svalutazione del giocatore. Con un contratto valido fino al 2028, il club viola ha il controllo della situazione, ma dovrà valutare attentamente eventuali offerte estive, con il Napoli e la Juventus che potrebbero tornare alla carica. Non è escluso, inoltre, un possibile rinnovo per rafforzare ulteriormente la posizione della Fiorentina in vista di future trattative.