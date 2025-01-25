Corriere dello Sport: “Ndour si allontana. Spunta l’idea Fagioli ma la Juve chiede 20 milioni. Torna di moda Fazzini”

Fiorentina a caccia di un centrocampista

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista e nei giorni scorsi ha chiesto informazioni per Cher Ndour di proprietà del Paris Saint Germain, la cui dirigenza però ha espresso una richiesta che non convince. Quindi i viola si guardano intorno e potrebbero ripensare a Jacopo Fazzini dell'Empoli, che potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto per meno di 15 milioni. Occhio anche alla suggestione Nicolò Fagioli: il giocatore è in scadenza nel 2028 ed è in uscita dalla Juventus che ad inizio gennaio aveva sondato anche il mercato inglese (Crystal Palace, Tottenham, Fulham) per la cessione a titolo definitivo. Da Torino chiedono almeno 20 milioni, comunque, meno rispetto alle pretese del Genoa per Morten Frendrup) oltre 30 milioni). Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-cristante-fiorentina-ostacolo-ingaggio-da-3-milioni-netti-a-stagione-situazione-difficile/286137/