Gazzetta: “Juventus in pole per Comuzzo, la Fiorentina sceglierà il miglior offerente”

Quel che era nell’aria da qualche giorno ieri è diventato ufficiale. Pietro Comuzzo, classe 2005, il forte difensore friulano della Fiorentina ha firmato il prolungamento del contratto con la società del presidente Rocco Commisso legandosi al club fino al 2029.

Un riconoscimento importante per la stagione che ha visto la consacrazione del centrale di Tavagnacco cresciuto al Viola Park ed entrato anche nell’orbita della Nazionale maggiore. Il ct Luciano Spalletti lo convocherà per il primo raduno azzurro di fine maggio. Comuzzo, assistito dall’agente Michelangelo Minieri, ha sostanzialmente raddoppiato l’ingaggio. Percepiva mezzo milione di euro l’anno, arriverà a guadagnare un milione, ma con l’aggiunta di alcuni bonus facilmente raggiungibili se la sua crescita sarà costante.

Su Comuzzo nel mercato invernale si era fondato il Napoli e si era parlato di cifre tra i 30 e i 40 milioni. Ma ora in pole ci sarebbe la Juventus che lo ha seguito con attenzione in più occasioni. Sicuramente una pepita per la Fiorentina che sceglierà il miglior offerente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.