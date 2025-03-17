(VIDEO) Oppini si dispera e non ci sta: "La Fiorentina entra come burro, Juventus umiliata"

Il telecronista tifoso della Juve Oppini non ha preso bene la sconfitta della sua squadra, la reazione è divertente

Sette giorni dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, è arrivato un altro ko pesante per la Juventus. I bianconeri hanno perso 3-0 contro la Fiorentina nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta sembra essersi completamente spenta. Il telecronista tifoso Juventino Francesco Oppini ha commentato disperato il match,

Prima il commentatore si lamenta con l'atteggiamento della squadra dicendo che la Fiorentina in attacco entra come burro e fa come vuole, dopodichè si rassegna e dopo il terzo gol fa il segno dei gol presi alla sua squadra. Questo l'esilerante video ripreso anche da Passione Fiorentina