Labaro Viola

Notizie Oppini Fiorentina

(VIDEO) Oppini si dispera e non ci sta: "La Fiorentina entra come burro, Juventus umiliata"

17 marzo 2025 12:49

La teoria assurda dello juventino Oppini: "Con il frame giusto il gol di Vlahovic è valido"

09 aprile 2024 18:48

Archivio

Esplora l'archivio di Oppini

Sett. 12
Sett. 15